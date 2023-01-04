Турецкая оппозиция выдвинет одного кандидата в президенты

На президентских выборах в Турции оппозиция будет представлена единым кандидатом, сообщил в пятницу лидер Партии будущего, входящей в оппозиционный блок шести партий, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, передают турецкие СМИ.

"У нас есть однозначная договоренность по выдвижению единого кандидата. У нас будет один кандидат в президенты", - сказал политик.

При этом Давутоглу не уточнил, кто станет кандидатом в президенты от оппозиции.

Кандидатом от правящей партии является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиция намерена выдвинуть кандидата после назначения даты выборов.