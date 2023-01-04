Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:39

Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США, сообщил журналистам, что Филип Рикер, бывший сопредседатель Минской группы, а также спецпредставитель Госдепартамента по переговорам на Кавказе, уходит в отставку. По словам Прайса, дипломат подал прошение в связи с выходом на пенсию. Только вот Филипу Рикеру, опытному американскому дипломату, занимавшему не так давно высокий пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, всего 57 лет – для кадрового дипломата далеко не пик карьеры. А потому возникает резонный вопрос: связана ли отставка Рикера с его уходом с поста представителя США на переговорах по Кавказу, на который он был назначен всего пять месяцев назад?

Вопрос не праздный, поскольку после окончания 44-дневной войны именно Филип Рикер непосредственно руководил инициативами США по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. До назначения спецпредставителем по кавказским переговорам и сопредседателем не функционирующей по сути Минской группы ОБСЕ Рикер занимал кресло помощника госсекретаря по европейским и евразийским вопросам, неоднократно посещал Баку и Ереван и был заметной фигурой в переговорных процессах. В этом контексте уместно вспомнить, что именно после визита Филипа Рикера в столицу Азербайджана были освобождены 15 армянских военнослужащих, которых доставил в Ереван самолет Госдепартамента США. После того, как госсекретарь Энтони Блинкен в августе прошлого года назначил Рикера спецпредставителем на переговорах по Кавказу, появилась надежда на усиление роли США в регионе и более активное участие Вашингтона в азербайджано-армянском урегулировании. Даже несмотря на протест Баку по поводу предоставления Рикеру статуса сопредседателя Минской группы от США, в котором МИД Азербайджана официально проинформировал Вашингтон о том, что Минская группа возложенную на нее миссию провалила, а потому не может считаться легитимной. Любопытно, что Рикер посетил регион примерно через две недели после своего назначения, однако его визит совпал с масштабными столкновениями вдоль азербайджано-армянской границы, имевшими место в середине сентября. Позже на слушаниях в Конгрессе Рикер заявил, что, находясь в регионе, «прилагал усилия для предотвращения приграничных столкновений сторон, пытаясь убедить их (стороны) в важности прямых переговоров». В последний раз спецпредставитель Госдепартамента посетил Баку в конце ноября прошлого года и провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

В видеообращении, которое транслировалось из посольства США в Баку, дипломат, в частности, заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен твердо верит в возможности достижения мира между Азербайджаном и Арменией и в потенциал Южного Кавказа. В своем обращении Рикер также отметил, что США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и Арменией и призвал сохранить достигнутые темпы в новом году. Казалось бы, есть все основания полагать, что дипломатическая миссия Филипа Рикера была достаточно успешной, а Соединенные Штаты действительно усилили свою роль в урегулировании ситуации. Что, собственно, подтвердил и министр иностранных дел Джейхун Байрамов, заявивший 29 декабря прошлого года на пресс-конференции в Баку, что Азербайджан придает большое значение мирным инициативам США. Но в таком случае почему Рикер так скоропалительно «ушел на пенсию»? Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, признав, что назначение Филипа Рикера ускорило процесс, направленный на достижение мира на Южном Кавказе, тут же добавил, что с самого начала было известно, что высокопоставленный дипломат проработает на этой должности недолго. Дав тем самым понять, что должность спецпредставителя по переговорам на Кавказе и формально сопредседателя Минской группы была для Рикера «предпенсионным назначением». На самом деле подобная практика существует в Госдепартаменте уже давно, а на пост сопредседателей Минской группы и раньше назначались дипломаты, завершавшие свою профессиональную карьеру. И все-таки отставка Филипа Рикера вызвала у присутствовавших на брифинге журналистов немало вопросов. Стоило ли Госдепартаменту придерживаться этой традиции именно сейчас, в условиях острой конкуренции и конфликта с Россией за Южный Кавказ? Кто будет назначен на место Рикера? И будет ли вообще такое назначение?

Представитель Госдепартамента уклонился от прямых ответов, отметив личное участие госсекретаря Энтони Блинкена и его помощницы по европейским и евразийским делам Карен Донфрид в азербайджано-армянских переговорах. Прайс также добавил, что уже в ближайшее время госсекретарь США переговорит по телефону с главами МИД Азербайджана и Армении. Армянский политолог Арег Кочинян, который принимал участие в закрытой встрече с Рикером в ходе его визита в регион в начале декабря прошлого года, заявил, что дипломат действительно планировал уйти в скором времени в отставку. Выразив уверенность, что с уходом Рикера роль США в регионе не только не снизится, но и значительно возрастет, Кочинян не исключил вероятность того, что Филип Рикер не считал приоритетным регион Южного Кавказа и не верил, что посреднические усилия США могут привести к заключению армяно-азербайджанского мира. Следует отметить, что результаты мирного диалога Баку и Еревана, проходившего в прошлом году при посредничестве Евросоюза и США, наблюдатели оценивают как «минимальные». Даже несмотря на то, что на переговорах в Праге стороны, сославшись на Алматинскую декларацию 1991 года, письменно заявили о признании территориальной целостности друг друга, из чего следует, что Армения официально отказалась от любых территориальных претензий к Азербайджану. Однако переговоры по проекту окончательного мирного соглашения действительно идут очень непросто. В конце прошлого года армянская сторона заявила, что «внесла свои поправки» в представленный азербайджанской стороной проект и направила его в Баку.