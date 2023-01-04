Посол Ирана: Не хотим сводить счеты с Израилем в соседних странах
Тегеран не заинтересован в том, чтобы соседние страны становились местом, где Иран сводит счеты с Израилем, заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.
«В переговорах, которые мы ведем с властями соседней и дружественной страны Азербайджана, мы четко предупреждали о последствиях присутствия и влияния сионистского режима в виде экономического и культурного сотрудничества, и мы сказали, что сионистский режим никогда не был и не будет другом правительств мусульманских стран, а укрепление и нормализация отношений с исламскими странами является специальным проектом этого режима, чтобы создать раскол среди мусульманских стран». Иран не заинтересован в том, чтобы соседние страны становились местом, где Иран сводит счеты с сионистским режимом. Но если Израиль думает, что, сблизившись с соседями Ирана, он может создать пропасть между соседними мусульманскими странами и своим присутствием угрозу для Ирана, то ему следует знать, что он выбрал для этого не то место, и он обязательно пожалеет», - сказал он.