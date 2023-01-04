США вооружат Украину «Морскими воробьями»

В рамках очередного пакета вооружений Украина получит от США не только бронемашины Bradley и зенитные комплексы Patriot, о передаче которых накануне объявил Белый дом, но и управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Politico.

Предназначенные для перехвата воздушных целей ракеты Sea Sparrow были приняты на вооружение в США еще в 1976 году, однако спустя почти полвека усовершенствованные версии ракет используются ВМС и морской пехотой США, а также флотами других стран.

По данным Politico, украинские военные смогут запускать такие ракеты не с кораблей, а с наземных платформ. Источники издания сообщили, что для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки разработанных во времена СССР комплексов «Бук».

Sea Sparrow — разработанная корпорацией Raytheon управляемая ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность полета ракеты и ее скорость ВМС США не раскрывают, однако, по данным экспертов, новые версии ракеты способны разгоняться до скорости, вчетверо превышающей скорость звука, и поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 50 км.