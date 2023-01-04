Задержаны лица, взявшие в заложники мужчину в Астаре
5 января в Астаринский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о стрельбе в городе, сообщили в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в стрельбе были задержаны жители района Р.Меликов и ранее судимый А.Рзаев.
У Р.Меликова было обнаружено и изъято охотничье ружье «МР-155» с соответствующими документами.
В своих предварительных показаниях А.Рзаев сообщил, что 4 января около 22 часов жители района, ранее судимые А.Велиев, А.Алиев и Я.Керимов, позвали его из дома и отвезли в автомобиле марки BMW, за рулем которого находился ранее судимый Р.Багиров, в дом последнего, там его избили и потребовали принести 10 000 манатов, после этого примерно в 2 часа отпустили его, чтобы он принес им эти деньги.
А.Велиев, А.Алиев, Я.Керимов и Р.Багиров были задержаны.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 УК (вымогательство путем угроз).
В Астаринском районном отделе полиции проводится расследование.