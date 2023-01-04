Дорожная полиция обратилась к водителям из-за похолодания
Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.
Старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли указал, что, согласно информации метеорологов, с 8 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается резкое изменение погодных условий.
"Учитывая это, просим водителей в первую очередь обращать внимание на техническое состояние автомобилей. Водить машину с учетом соответствия шин зимнему сезону, следить за исправностью тормозных систем, контролировать ограничение скорости. Просим водителей соблюдать меры безопасности в соответствии с погодными условиями", - порекомендовал представитель дорожной полиции.