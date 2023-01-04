Лукашенко встретился с российскими военными в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск, передает БЕЛТА.

На полигоне президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. Лукашенко, в частности, доложили, что совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

По словам офицера, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. «Общее дело делаем», - подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.