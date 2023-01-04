Гиркин высмеял решение Путина

Бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграме оставил ироничные комментарии относительно заявления президента России Владимира Путина о так называемом «перемирии», назвав его «шагом к капитуляции».

Гиркин заявил, что поспешно прогнозировал захват Марьинки Донецкой области. По его словам, во время «перемирия» украинские силы укрепят свои позиции в городе и усилят гарнизон.

Приказ о перемирии он назвал «шагом к капитуляции»: «Гаага аплодирует и готовит камеру», - сказал он.

«Владимир Владимирович сделал столь смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, которых еще не было за прошлые 10,5 месяца так называемой «СВО». Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи)», - написал Гиркин.

Он иронически отметил, что «перемирие» особенно оценят российские солдаты: «Вооруженные силы РФ просто в восторге: им на своей шкуре удастся испытать все «прелести» одностороннего перемирия... Думаю, нашим военным понравится. «Деэскалацию» и «перегруппировку», а также «непростое решение» ВС РФ уже оценили. Теперь новый этап», - подытожил Гиркин.