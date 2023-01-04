Подоляк назвал оружие, которое «поставит точку в демилитаризации России»

Решение партнеров по передаче Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности ВСУ. Однако точку в демилитаризации РФ поставят дальнобойные ракеты ATACMS или их аналоги, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.

Подоляк приветствовал решения США, Франции и Германии по передаче нового вооружения Киеву. Он заявил, что дополнительные системы Patriot помогут «закрыть небо» над Украиной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

«Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги», - отметил Подоляк.