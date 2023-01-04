Минздрав возобновляет сертификационные экзамены для медработников

Сертификационные экзамены для медработников, временно приостановленные по техническим причинам, будут возобновлены с 11 января.

Сертификационные экзамены, временно приостановленные по техническим причинам с 26 декабря 2022 года для лиц, занимающихся практической медициной или фармацевтической деятельностью, будут возобновлены с 11 января 2023 года.

Новые даты экзаменов и обновленные экзаменационные листы будут вновь отправлены 9 января текущего года лицам, чьи экзамены были перенесены на эти даты.

Для того чтобы принять участие в сертификационном экзамене, который состоится 11 января 2023 года, медработнику необходимо явиться на экзамен в указанное в пропускном листе время.