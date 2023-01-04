Пожизненный срок для убийцы женщины и двух ее детей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу 42-летнего Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее малолетних детей.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова выступил государственный обвинитель. Он потребовал признать Ахада Алиева виновным в убийстве с особой жестокостью, грабеже с нанесением тяжких телесных повреждений и в других предъявленных обвинениях и приговорить его к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Суд предоставил адвокатам время для защитительной речи.

Отметим, что жестокое убийство произошло в Баку в феврале прошлого года, жертвами его стали Гюльнар Гараханова и двое ее малолетних детей. Убийца Ахад Алиев является мужем сестры Гарахановой. После убийства он забрал из дома Гарахановых 43 тысячи манатов и скрылся. В суде выяснилось, что обвиняемый ранее работал учителем, а в 2007-2014 годах - директором сельской школы в Саатлы.