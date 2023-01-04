По поручению президента Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» продолжает работы по строительству распределительной сети в Кельбаджаре, несмотря на сложный рельеф и морозную погоду.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», на территории района уже обеспечены электроэнергией воинские части и объекты особого государственного значения. В настоящее время в населенных пунктах ведутся широкомасштабные работы по строительству распределительной сети, к этой работе привлечены многочисленные бригады, мобилизованы необходимые товары и материалы.

В сообщении говорится, что в настоящее время в отдаленных районах Кельбаджара, где электричества не было еще с советского времени, строятся современные электрические сети. Село Алагелляр и другие территории Кельбаджарского района впервые будут электрифицированы со стороны ОАО «Азеришыг». В рамках этих работ проложено более 23 км 35кВ одноконтурной кабельной линии «Истису- Алагелляр».

Завершены проектные работы по прокладке более 12 км кабельной линии 35 35кВ «Чайкенд-Зод», проложено более 7 км линии. Работы в этом направлении продолжаются.

Видеорепортаж начальника управления пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагифа Мустафаева о проделанной в Кельбаджаре работе: