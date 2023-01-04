Одна из главных пропагандисток Кремля, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян возмущена отказом официального Киева согласиться на предложение Кремля – прекратить огонь на время Рождества. Свое возмущение пропагандистка высказала у себя в телеграм-канале.

«Киевские упыри отказались прекращать огонь даже в Православное Рождество. Небратья и есть. Тем железобетоннее обязанность освободить братьев», – написала Симоньян.

Каких «братьев» от каких «небратьев» собрались освобождать российские власти – неизвестно.