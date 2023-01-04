Российские войска начали использовать разведывательные беспилотники «Орлан-10» для сброса осколочных гранат, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Как рассказал Павлюк, недавно средствами РЭБ украинские войска «приземлили» российский «Орлан-10» с двумя подвесами кассет к ВОГ.

«Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты», - отметил Павлюк.

Он заверил, что украинская армия контролирует ситуацию и принимает необходимые меры для максимальной защиты неба от вражеских беспилотников.