Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане

После продолжавшейся несколько дней в Баку и на Апшеронском полуострове умеренной погоды начиная с 8 января ожидаются осадки, мокрый снег и снег, предупреждает Национальная служба гидрометеорологии.

С вечера 7 января и до второй половины дня 9 января местами усилится северо-восточный ветер. Температура воздуха понизится на 10-12°, ночью ожидается 1-3° мороза, днем около 0°.

Температура воздуха в регионах Азербайджана снизится на 10-12°, ночью ожидаются 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в горных районах ночью 10-15°, днем 5-8° мороза. На дорогах возможен гололед.