Британская разведка: сепаратисты Донбасса дорого обойдутся России

Территории на востоке Украины, аннексированные Россией в нарушение международного права, потребуют значительных затрат российских финансов, считают в британской военной разведке.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года территории «народных республик» Донбасса представляли собой серьезную нагрузку для российских финансов, говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

«Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта», - отмечает британская разведка.