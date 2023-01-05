У посольства Латвии в Москве состоялась акция протеста с участием российского пропагандиста Дмитрия Киселева, сообщают российские телеграм-каналы.

Участники «акции» держали в руках баннеры с надписями «Марат, мы с тобой», «Руки прочь от российских журналистов», «Что там со свободой слова, Латвия?» и т.д.

Сообщается, что акция проводится в связи со вчерашним арестом спецслужбами Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС.