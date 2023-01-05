Украина отказалась от «Сатаны»

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»), написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, такое решение было принято на заседании в пятницу. Действие соглашения прекращено в связи "с коренным изменением обстоятельств", отметил Мельничук.

"Теперь стало невозможным проведение украинским конструкторским бюро "Южное" сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ", - пояснил он.

Соглашение было подписано 21 февраля 2006 года в Москве. Оно предусматривает организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса.