Варданяну хотят предоставить воздушный коридор? наш комментарий
Акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди продолжается двадцать шестой день. И хотя маховик армянской пропаганды продолжает без устали играть на эмоциях мирового сообщества, воздействуя на него потоком новостей о «120 тысячах карабахских армян, задыхающихся в блокаде и страдающих без еды и лекарств», автомобили российских миротворческих сил и Международного Красного Креста по-прежнему беспрепятственно проезжают по «заблокированной» дороге, доставляя в Ханкенди в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медикаменты.
Это, в частности, подтвердила в комментарии для армянской службы «Радио Свобода» Соси Татикян, эксперт по международным отношениям и безопасности.
Что, правда, не помешало Татикян настаивать на необходимости организации «воздушного моста» для доставки в Ханкенди помощи по линии продовольственной программы ООН.
Идея, безусловно, выглядит впечатляюще, поскольку невольно вызывает ассоциации с экстренными мерами по спасению обессиленных жертв кораблекрушения, выброшенных волей стихии на необитаемый остров.
Правда, принадлежит она вовсе не «эксперту по международным отношениям и безопасности», а незаконно поселившемуся в Карабахе «госминистру» Рубену Варданяну.
Оборотистый московский банкир, прославившийся в начале 2000-х годов изобретением многоступенчатых схем по «отмывке» денег российских олигархов, решил, очевидно, проявить креативные способности и на ниве политических провокаций, предложив восстановить работу Ходжалинского аэропорта и создать, таким образом, «гуманитарный воздушный коридор» между Арменией и Карабахом.
В результате, так называемый «парламент» в Ханкенди обратился к государствам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, пребывающей, как известно, в состоянии политической комы, с просьбой «помочь в открытии Ходжалинского аэропорта».
Судя по тому, что ни один официальный представитель Армении ни словом не обмолвился о пресловутом «воздушном коридоре», даже в Ереване понимают всю несерьезность «креатива» московского «госминистра». И в самом деле, о каком «воздушном коридоре» может идти речь, если Азербайджан не разрешал полеты из Ходжалинского аэропорта даже во времена оккупации?! Со взлетно-посадочной полосы этого объекта, построенного на деньги армянской диаспоры, не взлетали даже бутылки от шампанского, поскольку толком его даже не открыли.
Ну, а сейчас, когда связывающий с Карабахом сухопутный коридор находится под контролем Азербайджана, сама идея организации прямого авиасообщения между Ереваном и Ханкенди выглядит настолько легкомысленной, что в Баку даже не сочли нужным выражать официальное отношение к ней.
Тем не менее, идея «воздушного коридора» настолько взбудоражила воображение представителей определенных армянских кругов, что, как сообщают армянские СМИ, в данный момент идет работа над формулировкой, которую можно будет представить в качестве проекта резолюции Совета Безопасности ООН о создании специального воздушного коридора для доставки гуманитарных грузов в «осажденный Карабах».
По некоторым данным, Армения уже обратилась к официальным представителям Всемирной продовольственной программы ООН с просьбой оказать гуманитарную помощь её карабахским соотечественникам. Правда, официальный Ереван отказывается комментировать эти сообщения, а уже упомянутая Соси Татикян, активно поддержавшая идею «воздушного коридора», в том же интервью для армянской службы «Радио Свобода» горестно воскликнула:
«К сожалению, без согласия Азербайджана или резолюции Совета Безопасности ООН сделать это невозможно. Не удалось принять даже заявление Совбеза ООН потому, что не было консенсуса. В этом и заключается главная проблема».
Следует напомнить, что азербайджанские экоактивисты с самого начала объявили, что дорога Лачин-Ханкенди открыта для мирных жителей-армян, живущих на территориях Карабаха, временно находящихся под контролем российского миротворческого контингента. То есть, никаких препятствий для движения гражданского транспорта по дороге Лачин-Ханкенди нет.
Истинная же проблема заключается в том, что сепаратистский режим Ханкенди и особенно «московский гость» Рубен Варданян фактически держат местных армян в качестве заложников, не позволяя им пользоваться «Лачинским коридором» до тех пор, пока эта дорога не будет полностью возвращена под контроль российских сил.
Карабахским сепаратистам это нужно для достижения двух целей - во-первых, чтобы и дальше вводить в заблуждение мировое сообщество относительно «гуманитарного кризиса, в котором оказались 120 тысяч карабахских армян», а во-вторых, чтобы Совет Безопасности ООН выступил с резолюцией о необходимости открыть «воздушный коридор» в Ханкенди.
Если же копнуть еще глубже, то идею открытия «воздушного коридора» в Карабах Рубен Варданян «почерпнул» из событий, последовавших сразу после окончания 44-дневной войны.
Тогда местные сепаратисты, увидев, что российские миротворцы готовятся разместить свои базы на территории Ходжалинского аэропорта, почему-то решили, что Москва вскоре обеспечит работу этой воздушной гавани. Но эта иллюзия была развеяна почти сразу – вначале из Баку дали ясно понять, что работать Ходжалинский аэропорт никогда и ни при каких обстоятельствах не будет. После чего за короткий срок Азербайджан построил на освобожденных территориях и сдал в эксплуатацию два международных аэропорта и в настоящее время продолжает строительство аэропорта в Лачине. А это значит, что на территории Карабаха самолеты будут приземляться только в международных аэропортах, построенных Азербайджаном.
В окружении Никола Пашиняна это давно поняли, а потому не комментируют прожекты карабахских сепаратистов.
Вопрос, когда это, наконец, дойдет до «госминистра» Рубена Варданяна и «крышующих» его политических авантюристов?