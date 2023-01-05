Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:20

Акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди продолжается двадцать шестой день. И хотя маховик армянской пропаганды продолжает без устали играть на эмоциях мирового сообщества, воздействуя на него потоком новостей о «120 тысячах карабахских армян, задыхающихся в блокаде и страдающих без еды и лекарств», автомобили российских миротворческих сил и Международного Красного Креста по-прежнему беспрепятственно проезжают по «заблокированной» дороге, доставляя в Ханкенди в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медикаменты.

Это, в частности, подтвердила в комментарии для армянской службы «Радио Свобода» Соси Татикян, эксперт по международным отношениям и безопасности. Что, правда, не помешало Татикян настаивать на необходимости организации «воздушного моста» для доставки в Ханкенди помощи по линии продовольственной программы ООН. Идея, безусловно, выглядит впечатляюще, поскольку невольно вызывает ассоциации с экстренными мерами по спасению обессиленных жертв кораблекрушения, выброшенных волей стихии на необитаемый остров. Правда, принадлежит она вовсе не «эксперту по международным отношениям и безопасности», а незаконно поселившемуся в Карабахе «госминистру» Рубену Варданяну. Оборотистый московский банкир, прославившийся в начале 2000-х годов изобретением многоступенчатых схем по «отмывке» денег российских олигархов, решил, очевидно, проявить креативные способности и на ниве политических провокаций, предложив восстановить работу Ходжалинского аэропорта и создать, таким образом, «гуманитарный воздушный коридор» между Арменией и Карабахом. В результате, так называемый «парламент» в Ханкенди обратился к государствам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, пребывающей, как известно, в состоянии политической комы, с просьбой «помочь в открытии Ходжалинского аэропорта».

Судя по тому, что ни один официальный представитель Армении ни словом не обмолвился о пресловутом «воздушном коридоре», даже в Ереване понимают всю несерьезность «креатива» московского «госминистра». И в самом деле, о каком «воздушном коридоре» может идти речь, если Азербайджан не разрешал полеты из Ходжалинского аэропорта даже во времена оккупации?! Со взлетно-посадочной полосы этого объекта, построенного на деньги армянской диаспоры, не взлетали даже бутылки от шампанского, поскольку толком его даже не открыли. Ну, а сейчас, когда связывающий с Карабахом сухопутный коридор находится под контролем Азербайджана, сама идея организации прямого авиасообщения между Ереваном и Ханкенди выглядит настолько легкомысленной, что в Баку даже не сочли нужным выражать официальное отношение к ней. Тем не менее, идея «воздушного коридора» настолько взбудоражила воображение представителей определенных армянских кругов, что, как сообщают армянские СМИ, в данный момент идет работа над формулировкой, которую можно будет представить в качестве проекта резолюции Совета Безопасности ООН о создании специального воздушного коридора для доставки гуманитарных грузов в «осажденный Карабах».

По некоторым данным, Армения уже обратилась к официальным представителям Всемирной продовольственной программы ООН с просьбой оказать гуманитарную помощь её карабахским соотечественникам. Правда, официальный Ереван отказывается комментировать эти сообщения, а уже упомянутая Соси Татикян, активно поддержавшая идею «воздушного коридора», в том же интервью для армянской службы «Радио Свобода» горестно воскликнула: «К сожалению, без согласия Азербайджана или резолюции Совета Безопасности ООН сделать это невозможно. Не удалось принять даже заявление Совбеза ООН потому, что не было консенсуса. В этом и заключается главная проблема». Следует напомнить, что азербайджанские экоактивисты с самого начала объявили, что дорога Лачин-Ханкенди открыта для мирных жителей-армян, живущих на территориях Карабаха, временно находящихся под контролем российского миротворческого контингента. То есть, никаких препятствий для движения гражданского транспорта по дороге Лачин-Ханкенди нет. Истинная же проблема заключается в том, что сепаратистский режим Ханкенди и особенно «московский гость» Рубен Варданян фактически держат местных армян в качестве заложников, не позволяя им пользоваться «Лачинским коридором» до тех пор, пока эта дорога не будет полностью возвращена под контроль российских сил.