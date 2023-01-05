Руководство Госкомтаможни и Госпогранслужбы на погранпунктах в Нахчыване фото
Делегации во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета, временно исполняющим обязанности председателя генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым посетили пункты пропуска через государственную границу в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом сообщили в Управлении прессы и связям с общественностью ГТК.
Руководители структур ознакомились с состоянием имеющейся инфраструктуры, условиями работы сотрудников в пунктах пропуска "Садарак", расположенного на границе Азербайджана с Турцией, "Джульфа" и "Шахтахты" на границе Азербайджана и Ирана, дали поручения и рекомендации для еще большего повышения уровня обслуживания, эффективной реализации таможенного и пограничного контроля, быстрого осуществления процесса пересечения границы и облегчения международного транзита.