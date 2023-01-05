Минобороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию
Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.
"В данной информации фигурируют вымышленные и не отражающие реальность цифры, таким образом, преследуется цель ввести общественность в заблуждение ", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что официальные данные о потерях азербайджанской армии регулярно публикуются в прессе.
"Армянские СМИ пытаются преподнести как боевые потери даже информацию о гражданах, которые по разным причинам скончались после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей не тиражировать подобную ложную информацию”, - говорится в сообщении МО.