Между украинскими и российскими войсками продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут Донецкой области. Несколько часов назад в Бахмуте побывала украинская журналистка Попова.

Представляем вашему вниманию короткий сюжет из Бахмута, свидетельствующий о том, что несмотря на уличные бои местное население все еще продолжает оставаться в городе и поддерживает украинские Вооруженные силы.