Кто из партнеров дал больше всего денег Украине?
Соединенные Штаты предоставили Украине наибольший объем финансовой помощи среди международных партнеров в 2022 году - 410 млрд гривен ($11 млрд 069 млн 057 тыс.), заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, "страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком" выделили Украине 390 млрд грн ($10 млрд 529,1 млн).
От Международного валютного фонда Украина получила 88 млрд грн ($2 млрд 375,8 млн), от Канады – 60 млрд грн ($1 млрд 619,8 млн), от Великобритании – 35 млрд грн ($944 млн 919,5 тыс.), от Всемирного банка – 34 млрд грн ($917 млн 921,8 тыс.), от Японии – 17 млрд грн ($4 млн 589,6 тыс.).
Также были получены суммы от многих партнеров.
Всего в 2022 году Украина получила от международных партнеров 1,1 трлн грн ($31 млрд) финансовой помощи.
"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", - сказал Шмыгаль.