Ага Гасымлы, собкор 19:05

Власти Ирана открыли в Тегеране и Мешхеде вербовочные пункты российской частной военной компании «Вагнер», где для участия в войне в Украине вербуют бывших афганских коммандос, прошедших подготовку в США. Как сообщает сайт worldpoliticsreview, около 200 бывших афганских спецназовцев, уже вывезенных вместе с семьями в Россию, готовы к отправке в Украину. Как утверждают офицеры афганской армии, сбежавшие от преследований талибов в Иран, бывших афганских коммандос вербует для участия в боевых действиях на стороне России некая «близкая к Кремлю группа», которую активно поддерживают иранские власти.

Многие спецназовцы подтвердили, что с ними связались через WhatsApp или Signal, предложив на добровольных началах принять участие в войне в Украине. Рядовым коммандос были предложены ежемесячная зарплата в размере 1.500 долларов, вид на жительство в России для их семей и даже российские паспорта. Старшим офицерам обещали зарплату в размере 2.500 долларов. По имеющимся данным, в подразделениях «морских котиков» ВМС США полный курс обучения прошли примерно 22.000 афганских военнослужащих. После внезапного краха правительства и захвата Кабула в августе 2021 года армией «Талибана», афганская армия распалась, многие спецназовцы сбежали в соседние страны, а от двух до пяти тысяч военнослужащих нашли убежище в Иране. Подавляющее же большинство бойцов, обученных американскими «морскими котиками», прячутся в Афганистане, ожидая возможности безопасно покинуть страну. Как выясняется, Иран позволил афганцам въехать, но оказался не особо гостеприимным местом. Бывшие солдаты армии Афганистана, занятые, в основном, на «черной» работе, жалуются на мизерные доходы, которые не позволяют прокормить свои семьи. Кроме того, будучи незарегистрированными беженцами, дети афганских солдат и офицеров не могут учиться в иранских школах. Большинство афганских коммандос не хотят вступать в новую войну, но в то же время не видят других вариантов, чтобы облегчить существование для своих семей.

Как пишет сайт worldpoliticsreview, телефоны, адреса, а также подробности о военном опыте афганских спецназовцев вербовщикам владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина передают власти в Тегеране. Предположительно, уже приняли предложение воевать в Украине от нескольких сотен до 1.500 афганцев. Как отмечает издание, группа «Вагнер» пытается также организовать вербовку коммандос непосредственно в Афганистане. Всех афганцев, с которыми был заключен контракт в Иране, просят поделиться контактной информацией о коммандос, которые до сих пор не смогли убежать от талибов. Любопытно, что власти Ирана даже предлагают использовать возможности своего посольства и консульств в Афганистане, чтобы помочь добровольцам покинуть страну. Как сообщил haqqın.az известный украинский военный обозреватель Михайло Жирохов, информация о том, что Россия старается усилить свои штурмовые подразделения за счет афганских моджахедов, муссируется очень давно. По словам Жирохова, маловероятно, что пара сотен подготовленных бойцов сможет кардинальным образом изменить ситуацию даже на конкретно взятом участке фронта.