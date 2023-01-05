Азербайджан опроверг информацию об обстреле сельхозтехники в Ходжавенде
Информация об обстреле 6 января в 13:00 подразделениями азербайджанской армии сельхозтехники в населенном пункте Чорекли Ходжавендского района Азербайджана, на территории временной дислокации российских миротворческих сил, не соответствует действительности.
Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
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