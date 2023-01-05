Зерновая сделка привела к снижению цен на пшеницу

Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с $440 за тонну до $320, заявил на встрече сельхозпроизводителей в Стамбуле министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна.

"Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - сказал турецкий министр.