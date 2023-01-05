Зерновая сделка привела к снижению цен на пшеницу
Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с $440 за тонну до $320, заявил на встрече сельхозпроизводителей в Стамбуле министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
По его словам, на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна.
"Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - сказал турецкий министр.
Он также сообщил, что 54% сельхозпродукции из украинских портов доставлено в страны Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - Ближнего Востока.
Соглашения об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября и регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.
Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. Сделка была продлена автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон (Россия, Украина, Турция, ООН).