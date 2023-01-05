Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 19:46

В наступившем 2023 году начнется активная фаза обустройства международного магистрального транспортного коридора "Север-Юг". В первые пять лет правительство Российской Федерации планирует выделить на проекты развития коммуникаций коридора "Север-Юг" порядка 200 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов США). Одна часть проектов будет касаться связей с Азербайджаном, другая - влиять на общую пропускную способность транспортного коридора.

Три стратегических коридора России По итогам 2022 года, вместо выпадающих европейских и трансевропейских наземных маршрутов, Россия сформировала три направления роста своей внешнеэкономической активности: - Черноморский маршрут с экономическим притяжением на турецкую транзитную инфраструктуру. - Каспийское направление с упором на узловые коммуникации в Азербайджане и Иране. - Дальневосточный вектор, где порты РФ на Тихом океане будут сочетаться с железнодорожными терминалами на границе с Китаем. Согласно прогнозам российского правительства, грузопоток всех видов транспорта по направлению "Север-Юг" вырастет к 2030 году на 135 процентов и составит около 32,5 миллиона тонн в год, по Азово-Черноморскому направлению - почти на 70 процентов, до 300 миллионов тонн, и по Дальневосточному - на 25 процентов, до 350 миллионов тонн, ежегодно. В рамках дорожной карты развития магистральной и портовой инфраструктуры МТК до 2030 года, стоимость работ, относящихся к коридору "Север-Юг" на территории РФ, может достигать 200 миллиардов рублей. Эта цифра выглядит более чем скромно, учитывая, что общая сумма, выделенная правительством РФ на создание до 2030 года новой транспортной инфраструктуры России, определена в диапазоне 4,5 триллиона рублей. Следует понимать, что транспортное сообщение развивается именно как сеть, а не как отдельные линии. А потому подход, рассматривающий прокладку маршрутов на территории Евразии через призму конкуренции между меридианными и широтными проектами, в принципе не отражает задачи построения комплексной сети, задачи которой проецируются с регионального уровня на макроуровень. Поэтому МТК «Север-Юг» резонно воспринимать и просчитывать только в комплексе с маршрутами «Восток-Запад» как в плане двухстороннего грузопотока, так и на уровне масштабов Евразии. Интересно, что два направления опорной инфраструктуры внешней торговли России - Черноморское и Каспийское, фактически, упираются в один и тот же регион - растущую экономику Индии.

В 2022 году товарооборот России с Индией показал рост в 2,5 раза. Это больше, чем с Турцией и Китаем. Основным «драйвером», конечно же, является нефть. Достаточно сказать, что 2022 году экспорт бензина, который обеспечили индийские нефтегазовые компании Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum Corporation, вырос на 142 процента. Для данной отрасли индийской экономики эти показатели беспрецедентны, и достигнуты они были благодаря скидкам на российскую нефть, предоставленным Москвой в качестве компенсации за обход ограничений при сделках и транспортировке. И хотя, по существу, поставки нефти осуществляются через Черноморский коридор, тем не менее, индийский трек является достаточно убедительным индикатором перспектив для прочих сырьевых и переработанных товаров на сухопутном МТК "Север-Юг". В каждом элементе коридора присутствуют, хотя и в разной степени, интересы Азербайджана. В частности, растущие поставки азербайджанского карбамида в Азию будет проще осуществлять через МТК «Север-Юг». Рассмотрим общую картину того, как выглядят на данный момент основные направления коридора и основные события этого направления в 2022 году. Москва-Ростов-Баку Основной поток автомобильного транспорта по МТК формируется в системе автомагистралей "Дон" -"Кавказ" - "граница РФ" - Баку". Строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта (21 километр) и Дербента (32 километра), включенных в «План мероприятий по строительству и реконструкции дорог РФ на 2023-2027 годы», увеличит пропускную способность трассы "Кавказ", которая связана через Дагестан с перевозками по западной ветке «Север-Юг», охватывающей Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию. Объем транзита по трем автомобильным пунктам пропуска - "Яраг-Казмаляр", "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя" по итогам 2022 года приблизился к трем миллионам тонн (за первые шесть месяцев эксплуатации был зафиксирован рост в 300 процентов). Учитывая данные РЖД, по которым только за январь-сентябрь 2022 года через погранпереход Самур-Ялама по железной дороге проследовало 5,3 миллиона тонн (рост на 55 процентов), то общий грузопоток на треке Россия-Азербайджан можно оценить по итогам года в более чем 9 миллионов тонн (точные цифры по IV кварталу и итогам 2022 мы увидим не раньше конца февраля).

Роль Бакинской декларации В сентябре министры транспорта России, Азербайджана и Ирана подписали в Баку «Декларацию по развитию МТК». Стороны признали необходимость создания благоприятных условий для совершенствования существующей инфраструктуры региональной торговли и грузоперевозок, включая регулярный обмен информацией. Главный вопрос - создание условий для логистических центров и сервисов перевалки российских грузов в портах Энзели, Бендер-Аббас - специальный терминал для российских грузов, следующих в страны и из стран Персидского залива и Южной Азии, проработка и утверждение технико-экономического обоснования транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас. Предварительная документация по этим направлениям должна была быть выполнена к январю 2023 года, но точных сведений о результатах пока нет. Первый квартал наступившего года покажет, что было сделано и где вновь возникли трудности. Развитие перевозок через Туркмению В октябре казахстанская KTZ Express, "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" подписали Меморандум, направленный на развитие совместного железнодорожного сервиса (имеется в виду организация регулярных перевозок грузов в трехстороннем и транзитном сообщении). Пока можно говорить лишь о тестовых отправках - один поезд в две недели. "РЖД Логистика" предлагает маршрут из подмосковного Чехова, который пройдет транзитом по территории Казахстана до станции Сарахс в Туркмении, где контейнеры будут перегружаться с колеи 1520 на колею 1435 миллиметров. Затем груз проследует по территории Ирана до порта Бендер-Аббас, а дальше – по морю в пункты назначения. Другой оператор российской железной дороги, "РЖД Бизнес Актив", предлагает маршрут со станции Нигозеро Октябрьской железной дороги, который также проследует по восточной ветке МТК. В январе по этому маршруту отправится поезд с 53 сорокафутовыми контейнерами с грузом газетной бумаги. Как говорится, начало положено. Но специалисты отрасли сетуют на фактический дефицит вагонов для отправок на иранское направление сборных и малых партий. Еще один вопрос этого блока - паромное сообщение. До сих пор на стадии обсуждения «зависла» организация паромного сообщения Туркменбаши-Астрахань. Также обсуждается тема с открытием терминала (логистического центра) для туркменской продукции в ОЭЗ "Лотос". На данный момент внешнеторговый оборот между Туркменистаном и Астраханской областью превышает 220 миллионов долларов.