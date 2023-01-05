Ереван рассчитывает на открытие границы с Турцией для граждан третьих стран
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян подтвердил информацию об отмене Турцией запрета на прямые авиаперевозки грузов между двумя странами.
"Действительно, сегодня турецкая сторона проинформировала нас о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов", - сказал он.
Унанян напомнил, что осуществление прямых авиаперевозок грузов Армения-Турция является одной из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года.
"Ожидаем, что и другая договоренность, предусматривающая возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет реализована как можно скорее", - отметил представитель армянского МИД.
1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.
Между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. 14 января 2021 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.