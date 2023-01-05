Ереван рассчитывает на открытие границы с Турцией для граждан третьих стран

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян подтвердил информацию об отмене Турцией запрета на прямые авиаперевозки грузов между двумя странами.

"Действительно, сегодня турецкая сторона проинформировала нас о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов", - сказал он.

Унанян напомнил, что осуществление прямых авиаперевозок грузов Армения-Турция является одной из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года.

"Ожидаем, что и другая договоренность, предусматривающая возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет реализована как можно скорее", - отметил представитель армянского МИД.