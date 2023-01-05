США ввели санкции против иранцев, связанных с поставками дронов России

Власти США ввели санкции в отношении 6 граждан Ирана, связанных с поставками в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении 6 представителей руководства и членов Совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников", - говорится в пресс-релизе, распространенном американским Минфином.

По мнению Вашингтона, Тегеран "передавал эти беспилотники России" для использования в войне в Украине.

Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), "ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет".