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Отдел информации 20:00

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал главные компоненты «формула мира». Концепция украинского лидера звучит особым рефреном в свете призыва российского президента В.Путина, выступившего с инициативой «рождественского перемирия», которая встретила отказ Киева. Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своей статье развивает и детализирует объявленные украинским президентом принципы будущего мирного сосуществования. Посольство Украины в Азербайджане направило статью посла в редакцию haqqin.az. Представляем вниманию читателей haqqin.az точку зрения В.Каневского. * * *

Объявленное 5 января 2023 года в Кремле "рождественское перемирие" выглядит явной манипуляцией после недавних заявлений пресс-службы президента РФ о том, что Москва согласна вести мирные переговоры только на ее собственных условиях. Вряд ли кто-то всерьез воспринял попытку Путина внезапно превратиться в голубя мира, особенно вспоминая, что именно на православную Пасху в прошлом году вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные обстрелы по украинскому городу Одесса, в результате которых погибли мирные жители, а обломками ракет поврежден православный храм.

В действительности, истощение военно-экономического потенциала России заставляет кремлевский режим любой ценой взять оперативную паузу для передышки и перегруппировки их войск, после чего, с новыми силами продолжать полномасштабную военную агрессию против Украины. На этом фоне, мировым сообществом активно обговаривается инициатива президента Украины Владимира Зеленского, названая «Формулой мира», которая состоит из десяти пунктов: