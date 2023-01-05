Посол Украины в Азербайджане раскрывает «Формулу мира» Зеленского главное на этот час
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал главные компоненты «формула мира». Концепция украинского лидера звучит особым рефреном в свете призыва российского президента В.Путина, выступившего с инициативой «рождественского перемирия», которая встретила отказ Киева.
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своей статье развивает и детализирует объявленные украинским президентом принципы будущего мирного сосуществования.
Посольство Украины в Азербайджане направило статью посла в редакцию haqqin.az. Представляем вниманию читателей haqqin.az точку зрения В.Каневского.
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Объявленное 5 января 2023 года в Кремле "рождественское перемирие" выглядит явной манипуляцией после недавних заявлений пресс-службы президента РФ о том, что Москва согласна вести мирные переговоры только на ее собственных условиях.
Вряд ли кто-то всерьез воспринял попытку Путина внезапно превратиться в голубя мира, особенно вспоминая, что именно на православную Пасху в прошлом году вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные обстрелы по украинскому городу Одесса, в результате которых погибли мирные жители, а обломками ракет поврежден православный храм.
В действительности, истощение военно-экономического потенциала России заставляет кремлевский режим любой ценой взять оперативную паузу для передышки и перегруппировки их войск, после чего, с новыми силами продолжать полномасштабную военную агрессию против Украины.
На этом фоне, мировым сообществом активно обговаривается инициатива президента Украины Владимира Зеленского, названая «Формулой мира», которая состоит из десяти пунктов:
1. Радиационная и ядерная безопасность – российское руководство должно прекратить шантаж возможным применением ядерного оружия, а также немедленно вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль МАГАТЭ и украинского персонала.
2. Продовольственная безопасность – принятие комплекса мер по обеспечению безопасного и беспрепятственного расширения географии поставок украинского зерна нуждающимся странам. Обязать Кремль перестать шантажировать мир голодом.
3. Энергетическая безопасность - добиться от России отказа от использования энергетического фактора как инструмента гибридной агрессии против Украины и Европы в целом.
4. Освобождение всех пленных и депортированных граждан.
5. Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка – соблюдение Россией соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и действующих международных юридически обязывающих документов.
6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий - агрессор должен вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины (в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год).
7. Возвращение справедливости – российское политическое и военное руководство, совершившее преступление агрессии против суверенного государства, должны понести ответственность. Россия должна возместить все убытки, причиненные этой войной.
8. Противодействие экоциду – совместное преодоление экологических угроз, вызванных войной, которые стали вызовом для современного мира.
9. Недопущение эскалации – Украине нужны эффективные гарантии безопасности.
10. Фиксация окончания войны - официальный документ, подписанный сторонами. Это станет возможным после того, как будут реализованы все вышеперечисленные антивоенные меры, и когда начнут восстанавливаться безопасность и справедливость.
Уверен, что совместными усилиями, мы сможем добиться настоящего установления долгожданного и долгосрочного мира.