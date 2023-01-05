По этим данным, в начале февраля 2022 года после обещаний западных стран ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения Абрамович спешно реорганизовал 10 офшорных компаний, переписав их на своих детей. Общая номинальная стоимость компаний – около $4 млрд, но реальная стоимость может быть и выше.

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович перед началом войны припрятал часть своих средств, опасаясь их заморозки, пишет британская The Guardian, которая провела анализ данных кипрской компании, обслуживающей офшоры Абрамовича.

В активы офшорных трастов Абрамовича на Кипре и Джерси входят акции крупных компаний, элитная недвижимость и яхты. Теперь семерым детям олигарха принадлежит от 50% до 100% этих активов.

Такая реорганизация может усложнить усилия по исполнению санкций против Абрамовича и потенциально сорвать попытки заморозить его активы, которые юридически принадлежат другим лицам, отметили эксперты в разговоре с изданием.

Роман Абрамович – один из богатейших людей в России. После российского вторжения в Украину Абрамовича внесли в санкционные списки Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и Новая Зеландия. США этого не сделали, только арестовали два его самолета. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и ФБР начали расследование в отношении консалтинговой фирмы, которая контролировала инвестиции бизнесмена в хедж-фонды, таким образом, фактически заморозив около $6 млрд Абрамовича.