Абрамович хитро спрятал часть денег перед войной The Guardian
Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович перед началом войны припрятал часть своих средств, опасаясь их заморозки, пишет британская The Guardian, которая провела анализ данных кипрской компании, обслуживающей офшоры Абрамовича.
Издание отмечает, что файлы в редакцию передал анонимный источник.
По этим данным, в начале февраля 2022 года после обещаний западных стран ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения Абрамович спешно реорганизовал 10 офшорных компаний, переписав их на своих детей. Общая номинальная стоимость компаний – около $4 млрд, но реальная стоимость может быть и выше.
В активы офшорных трастов Абрамовича на Кипре и Джерси входят акции крупных компаний, элитная недвижимость и яхты. Теперь семерым детям олигарха принадлежит от 50% до 100% этих активов.
Такая реорганизация может усложнить усилия по исполнению санкций против Абрамовича и потенциально сорвать попытки заморозить его активы, которые юридически принадлежат другим лицам, отметили эксперты в разговоре с изданием.
Роман Абрамович – один из богатейших людей в России. После российского вторжения в Украину Абрамовича внесли в санкционные списки Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и Новая Зеландия. США этого не сделали, только арестовали два его самолета. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и ФБР начали расследование в отношении консалтинговой фирмы, которая контролировала инвестиции бизнесмена в хедж-фонды, таким образом, фактически заморозив около $6 млрд Абрамовича.