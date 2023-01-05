Адвокаты готовят новую стратегию защиты Саакашвили

Адвокат еще раз призвал президента Саломе Зурабишвили воспользоваться своим правом на помилование.

«Мы готовы передать дело Михаила Саакашвили в международные суды», - сказал он.

По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, защита переходит к более радикальной линии, так как состояние Саакашвили продолжает ухудшаться.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что накануне ее сын вновь потерял сознание. Это уже второй случай за последнее время.

«На глазах у всех происходит коллективное убийство моего сына», - сказала Аласания, отметив, что ситуация критическая.

По ее словам, международная акция в защиту права Саакашвили на жизнь никак не подействовала на власти Грузии.

Ходатайство адвокатов об отсрочке исполнения наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья будет вновь рассматриваться на заседании Тбилисского городского суда 9 января. Это будет третье слушание дела по существу, на процессе дают показания врачи, участвовавшие в независимой медицинской экспертизе, и врачи клиники «Вивамед».