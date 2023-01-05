Украина предостерегла Иран: никакого оружия

Украина владеет информацией о вероятных переговорах Москвы и Тегерана относительно поставок иранских ракет определенного вида в Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом Akhbar Al Aan.

По его словам, "снабжение России таким видом вооружения станет красной линией, после которой к Исламской Республике будет применен весь инструментарий давления, чтобы побудить ее прекратить военную поддержку России".