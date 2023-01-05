SOCAR усилила меры безопасности на морских объектах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на своих открытых производственных площадках в море, говорится в сообщении компании.

Данные меры предприняты в связи с изменением погодных условий.

В частности, введены ограничения на выполнение некоторых работ.

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, после продолжавшейся несколько дней в Баку и на Апшеронском полуострове умеренной погоды начиная с 8 января ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

С вечера 7 января и до второй половины дня 9 января местами усилится северо-восточный ветер. Температура воздуха понизится на 10-12°, ночью ожидается 1-3° мороза, днем - около 0°.