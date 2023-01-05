FAO: Мировые цены на продовольствие снизились

Однако в целом за прошлый год этот индекс составил 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего значения за 2021 год.

Индекс продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, в декабре составил 132,4 пункта, что на 1% ниже его значения годом ранее.

Мировые цены на продовольствие в декабре 2022 года снизились на 1,9% по сравнению с ноябрем, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

«После двух очень нестабильных лет мы приветствуем более спокойные цены на продовольственные товары. Важно сохранять бдительность и уделять пристальное внимание смягчению последствий глобального отсутствия продовольственной безопасности, учитывая, что мировые цены на продовольствие остаются на повышенном уровне, многие основные продукты близки к рекордно высокому уровню, а цены на рис растут, и по-прежнему существует множество рисков, связанных с будущими поставками», - отметил главный экономист FAO Максимо Тореро.

Индекс в декабре снизился во многом благодаря ценам на растительные масла, которые за месяц подешевели на 6,7% и достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,9% по сравнению с ноябрьским показателем. Текущие урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, а сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу. При этом выросли цены на рис, чему способствовали закупки в Азии и укрепление валюты по отношению к доллару США для стран-экспортеров, отметили в ФАО.

Цены на мясо в декабре упали на 1,2% за счет того, что более низкие мировые цены на говядину и мясо птицы перевесили подорожавшую свинину и баранину. Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 1,2% после пяти месяцев снижения. Кроме того, на 2,4% подорожал сахар.

Согласно данным, представленным на сайте FAO, индекс продовольственных цен достиг пиковых значений весной 2022 года (159,7 пункта в марте, 158,4 в апреле и 158,1 в мае). С тех пор он постепенно снижается.