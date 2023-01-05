Талибы призвали судить принца Гарри

Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане должны быть рассмотрены в суде, поскольку речь идет о преступлениях против человечности.

Об этом в пятницу заявил высокопоставленный представитель движения "Талибан" Сухаил Шахин.

"Они (убитые) были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками, - сказал Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News. - Они были народными героями, а вы - их врагом".

По его мнению, принц Гарри должен ответить на вопросы "суда, занимающегося преступлениями против человечности".