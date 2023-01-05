Лидер иранских суннитов раскритиковал правящий режим Ирана

Один из влиятельных лидеров иранских суннитов Молави Абдул-Хамид в очередной раз раскритиковал деятельность руководства Ирана.

Не назвав имен, он сказал, что у лидера должно быть очень широкое мировоззрение.

«Он должен быть очень сильным. Если у лидера кругозор узкий, от этого пострадает и он, и народ», - сказал Молави Абдул-Хамид.

Абдул-Хамид Исмаил Зехи, известный как Молави Абдул-Хамид, в своем сегодняшнем выступлении затронул такие вопросы, как преднамеренное уничтожение украинского самолета ракетами КСИР, а также убийство протестующих в провинции Систан и Белуджистан, и потребовал извинений от властей Исламской Республики.