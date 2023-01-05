"Рождественское перемирие": Россия обстреляла Украину, есть погибшие

Несмотря на заявление Минобороны России о том, что по случаю рождественских праздников с полудня 6 января в зоне боевых действий вводится режим прекращения огня, обстрелы с российской стороны, как утверждают украинцы, не прекращались, и многие жители Украины вынуждены были проводить сочельник в бомбоубежищах, сообщает "Русская служба BBC".

"Русские 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов, - написал у себя в Telegram-канале руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай. - Люди в освобожденных деревнях целый день сидят в подвалах. Так православные убийцы поздравляют нас с Рождеством".

Российская сторона утверждает, что вела лишь ответный огонь, а глава "ДНР" Денис Пушилин накануне подчеркнул, что такой ответный огонь не подпадает под "рождественское перемирие".

Украинские власти заявляют, что "режим прекращения огня" не продержался и минуты. Уже около полудня по московскому времени заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле Херсона. Удар был нанесен по пожарной части. Позже глава Херсонской области Ярослав Янушевич подтвердил, что в результате обстрелов погиб один спасатель, еще четверо получили ранения.