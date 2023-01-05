Украинцы ударили по пункту россиян, ранены не менее 100 военных

Вследствие поражения пункта дислокации российских ВС в селе Гавриловка Вторая Херсонской области Украины ранены по меньшей мере 100 военнослужащих РФ.

Как передают украинские СМИ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января пункта дислокации российских войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - говорится в сообщении.

Также Генштаб отмечает, что украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских ВС, результаты поражения врага уточняются.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.