Германия и США обсудили военную поддержку Украины

"Основными темами обсуждения стали текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки", - отмечается в сообщении.

Переговоры прошли в рамках подготовки к предстоящей 20 января встрече в формате "Рамштайн" (контактная группа по Украине).

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт обсудила по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы координации военной поддержки Киева, говорится в сообщении оборонного ведомства Германии.

В Минобороны ФРГ сообщили, что речь шла о вопросах предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - приводятся слова Ламбрехт.

"Я обсудила с моим американским коллегой вопрос, как Германия может расширить свой вклад в противовоздушную оборону посредством поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов", - сообщила она.

Министр добавила, что темой переговоров были также поставки Киеву БМП западного производства.