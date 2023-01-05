Пожар на заводе по переработке золота в Кедабеке
На заводе по переработке золота в селе Арыгдам Кедабекского района Азербайджана произошел пожар, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На место происшествия были немедленно привлечены местные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе завода.
Благодаря оперативным мерам пожар был потушен в кратчайшие сроки, тем самым удалось предотвратить распространение огня.
В результате пожара на площади 180 кв. метров частично обгорели легкие металлоконструкции, легковоспламеняющиеся части фильтр-прессового оборудования, двигатели, насосное оборудование, электрические кабели и электропанели.
Остальная часть цеха была защищена от огня.