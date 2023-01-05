США выделяют новый пакет военной помощи Украине, сообщила на регулярном брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд", - сказала она.

По ее словам, различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона.

В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы.

Еще $225 млн будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее Вооруженных сил.

Кроме того, новый пакет включает $682 млн для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.