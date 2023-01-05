Сербия обеспокоена ситуацией в Косово

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич обратилась к международному сообществу с требованием о принятии экстренных мер с целью предотвращения очередного витка обострения ситуации в Косово в связи с покушением на сербов во время празднования Рождественского сочельника.

"Я самым решительным образом осуждаю это жестокое преступление и прошу международное сообщество принять незамедлительные меры, а также привлечь виновных к ответственности, - написала она в Twitter. – Это еще один из серии ужасных инцидентов, демонстрирующих всю серьезность условий, в которых ежедневно живут сербы в Косово и Метохии".