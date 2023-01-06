Месяц он уточнять не стал, лишь отметил, что ВСУ начнут наступательную войну, пишут украинские СМИ.

Данилов рассказал, что перейти к активным наступательным действиям Силам обороны Украины поможет оружие, которое передают западные партнеры.

"Речь идет о БМП Bradley, Marder, бронетранспортере Bastion, бронемашине AMX-10 RC, системе ПВО Patriot и многом другом – менее публичном и совсем непубличном", - сказал секретарь СБНО.

По его словам, ракетная и дронная программы Украины также сыграют свою роль. Всего, по словам Данилова, войну в Украине можно разделить на четыре этапа. "Сейчас наша страна находится на предпоследнем из них", - написал он.

"Первый этап – январь 2022 года. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.

Второй этап – июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

Третий этап – 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot.

Четвертый этап – Война справедливости и возмездия", - сообщил Данилов.