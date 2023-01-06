Возмездие не за горами: Украина переходит в наступление заявление главы СНБО; фото
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил слова начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о готовящемся наступлении Украины.
Месяц он уточнять не стал, лишь отметил, что ВСУ начнут наступательную войну, пишут украинские СМИ.
Своим прогнозом он поделился в социальных сетях.
Данилов рассказал, что перейти к активным наступательным действиям Силам обороны Украины поможет оружие, которое передают западные партнеры.
"Речь идет о БМП Bradley, Marder, бронетранспортере Bastion, бронемашине AMX-10 RC, системе ПВО Patriot и многом другом – менее публичном и совсем непубличном", - сказал секретарь СБНО.
По его словам, ракетная и дронная программы Украины также сыграют свою роль. Всего, по словам Данилова, войну в Украине можно разделить на четыре этапа. "Сейчас наша страна находится на предпоследнем из них", - написал он.
"Первый этап – январь 2022 года. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.
Второй этап – июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.
Третий этап – 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot.
Четвертый этап – Война справедливости и возмездия", - сообщил Данилов.