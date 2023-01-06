Белый дом о возможности прекращения войны в Украине

Боевые действия в Украине не закончатся в ближайшие месяцы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят (сражаться). Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой", - сказал он.