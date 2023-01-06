Белый дом о возможности прекращения войны в Украине
Боевые действия в Украине не закончатся в ближайшие месяцы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят (сражаться). Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой", - сказал он.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах".
При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, "местами они (ВС России) атакуют", но "есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне".