В распоряжении британской газеты «Гардиан» оказались файлы с документами, которые указывают на масштабную операцию по реорганизации тайных офшорных трастов Романа Абрамовича. Российский миллиардер за считанные недели до начала вторжения в Украину переоформил значительную часть своих капиталов на детей, чем избежал заморозки активов в результате последовавших санкций.

У Абрамовича семеро детей, младшей девять лет. Десять трастов, как следует из утекших в прессу документов, распределяют между ними огромную сумму – минимум четыре миллиарда долларов, а то и значительно больше.

В 2021 году состояние их отца оценивалось в 18 миллиардов долларов, из них он в результате санкций, как лицо, получавшее большой доход благодаря политической близости к российской власти, потерял больше половины. Сейчас может выясниться, что из-за предусмотрительности Роман Абрамович потерял значительно меньше, чем считалось раньше.

Олигарх, обладающий российским, португальским и израильским паспортами, находится под санкциями Евросоюза и Британии, что стоило ему, в частности, потери любимого футбольного клуба «Челси», который он был вынужден продать американским владельцам.