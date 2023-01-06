Рома знал! Абрамович спас свои миллиарды перед самой войной наш комментарий
В распоряжении британской газеты «Гардиан» оказались файлы с документами, которые указывают на масштабную операцию по реорганизации тайных офшорных трастов Романа Абрамовича. Российский миллиардер за считанные недели до начала вторжения в Украину переоформил значительную часть своих капиталов на детей, чем избежал заморозки активов в результате последовавших санкций.
У Абрамовича семеро детей, младшей девять лет. Десять трастов, как следует из утекших в прессу документов, распределяют между ними огромную сумму – минимум четыре миллиарда долларов, а то и значительно больше.
В 2021 году состояние их отца оценивалось в 18 миллиардов долларов, из них он в результате санкций, как лицо, получавшее большой доход благодаря политической близости к российской власти, потерял больше половины. Сейчас может выясниться, что из-за предусмотрительности Роман Абрамович потерял значительно меньше, чем считалось раньше.
Олигарх, обладающий российским, португальским и израильским паспортами, находится под санкциями Евросоюза и Британии, что стоило ему, в частности, потери любимого футбольного клуба «Челси», который он был вынужден продать американским владельцам.
Кстати, вырученные 4,25 миллиарда фунтов стерлингов были заморожены на правительственных счетах и пойдут на благотворительность, так что и тут чистая потеря. В то же время в санкционные списки США Абрамович не попал: он участвовал в подготовке переговоров украинских и российских властей, и Киев просил Белый дом сделать для него исключение. В этом смысле человеку, которого порой называют кошельком Кремля, сильно повезло.
В этой истории интересно, что послужило толчком к небывалой активности Абрамовича накануне войны. Знал ли он о планах Путина из собственных инсайдов или решил не рисковать и поверил данным американской разведки? Может, сработало шестое чувство опытного бизнесмена? Перед вторжением российских войск в Украину в печати обсуждались меры воздействия, которые могут быть применены к российским богачам, имеющим тесные отношения с Кремлем.
Как бы там ни было, Роман Абрамович вовремя, практически в последний момент, предпочел перестраховаться. Очевидно, он не верил и не верит в успех авантюры в Украине. Все-таки долгий опыт жизни на Западе и знание изнанки жизни российской верхушки позволяет ему трезво оценивать их потенциал и последствия ошибки в непримиримом конфликте.