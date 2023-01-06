Глава Минобороны Польши: Мы строим самую сильную армию в Европе
Польша находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«В зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», - сказал он.
Блащак подчеркнул, что сейчас войска страны как никогда сильны и в будущем станут только сильнее.
Вице-премьер напомнил, что в 2022 году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. Кроме того, в 2023 году Варшава ожидает передачи танков Abrams, реактивных систем залпового огня HIMARS, самолетов и вертолетов.