Глава Минобороны Польши: Мы строим самую сильную армию в Европе

Польша находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», - сказал он.