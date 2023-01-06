Минэнерго Турции: Азербайджан может стать участником газовой торговой площадки для Европы

Россия, Азербайджан и Иран смогут стать игроками на создаваемой в Турции газовой торговой площадке для рынка Европы, заявил в эфире телеканала Habertürk министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Две нитки газопровода "Турецкий поток" введены в эксплуатацию. Одна идет только к нам, другая – на Болгарию. Азербайджан, Россия, Иран могут стать здесь игроками. У нас много терминалов и мы открываем рынок (торговую газовую площадку). Местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ", - сказал глава Минэнерго.