Госдеп: Россия должна отказаться от новых территорий

США пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании в Украине, отказавшись от своих новых регионов, заявил на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в Штатах обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если будут признаны новые территориальные реалии.

"Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - сказал Прайс.