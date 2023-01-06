Турция о газовых переговорах с Россией

"Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было", - сказал он.

По его словам, переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям.

Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ, заявил в эфире телеканала Habertürk министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Донмез отметил, что "на данный момент наиболее важным вопросом для всех стран является безопасность и бесперебойность поставок".

"У нас не было проблем с Россией. Конечно, цена тоже имеет значение, но это деловые вопросы. Мы все сообщим в свое время. Компания BOTAŞ ведет переговоры с "Газпромом", - сказал он.

Министр подчеркнул, что предложение России о создании в Турции газового хаба – это "свидетельство доверия" к Анкаре.

Глава Минэнерго напомнил, что "контракты с РФ реализуются уже много лет".

"Россия стала нашим первым поставщиком еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции в 1989-1993 гг.)", - сказал Донмез.